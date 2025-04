Dortmund vence Barcelona, mas não avança na Champions; PSG sofre para eliminar Aston Villa

Borussia venceu o Barcelona por 3 a 1. INA FASSBENDER / AFP

A terça-feira (15) foi mais um dia emocionante de Champions League. Mesmo em larga vantagem no placar — construída na ida —, Barcelona e PSG sofreram para avançar à semifinal. Os dois terminaram a partida de volta das quartas derrotados, por Borussia Dortmund e Aston Villa, respectivamente.

3 a 1 na Alemanha

Depois de abrir o confronto vencendo por 4 a 0 em seus domínios, o Barcelona tomou um susto. Fora de casa, diante do temido Signal Iduna Park, a equipe catalã viu o Borussia Dortmund fazer 2 a 0, com Guirassy, e ser empurrado pela sua torcida em busca da virada no agregado.

O Barça descontou, com gol contra de Bensebaini, no segundo tempo. Depois, aos 30 da etapa final, Guirassy marcou seu hat-trick, reascendendo a esperança alemã. No entanto, parou por aí, o Borussia venceu por 3 a 1. O agregado, então, ficou 5 a 3 para o Barça, que segurou o time alemão e agora enfrentará Bayern ou Inter de Milão na semi.

3 a 2 na Inglaterra

Paul ELLIS / AFP

Aston Vila e PSG protagonizaram uma grande partida na Inglaterra. No jogo de ida, os franceses venceram por 3 a 1. Na volta, parecia que confirmariam a vaga na semi com certa facilidade. Mas não.

O PSG aproveitou que o time da casa foi para cima e abriu um importante 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com Hakimi e Nuno Mendes. No final da etapa inicial, o Aston Vila empatou, com Tielemans.