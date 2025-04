Dortmund perde zagueiro Schlotterbeck pelo resto da temporada por grave lesão no joelho

Destaque defensivo e esperança do Borussia Dortmund em segurar o forte ataque do Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões - quarta-feira e dia 15 -, o zagueiro Nico Schlotterbeck sofreu um grave lesão no joelho esquerdo e desfalca a vice campeã europeia pelo restante da temporada, inclusive no Mundial de Clubes do meio do ano, no qual figura no grupo do Fluminense.