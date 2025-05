Dorival tem estreia tímida no Corinthians em vitória sobre Novorizontino pela Copa do Brasil

O trabalho de Dorival Júnior no Corinthians começou sem grande empolgação. O time visitou o Novorizontino e venceu por 1 a 0 pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta ocorre dia 21 de maio, na Neo Química Arena, com vantagem do empate para os corintianos.

A escalação inicial escolhida por Dorival foi no sentido de preservar os principais jogadores do Corinthians. Apenas Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho e Angileri eram do time titular.

Isso foi refletido na qualidade do jogo, que foi marcado por passes errados, poucas chances criadas dos dois lados e desperdício de finalizações. O Corinthians volta a campo, com titulares, contra o Inter, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

O Novorizontino tentou ir para cima do Corinthians no começo da partida. Hugo Souza chegou a ser exigido em finalização de Pablo Dyego.

Logo aos 10 minutos, porém, o time visitante respondeu. Breno Bidon bateu da entrada da área, mas a bola foi rebatida pelo defensor adversário. Na sequência, Héctor Hernández mandou para a rede aos 10 minutos, após cruzamento de Talles Magno. Foi indicado impedimento, mas o VAR revisou o lance, validando o gol.

A partir da mudança no placar, o primeiro tempo foi marcado por posse sem criatividade e ofensividade, além de erros de passes. Somente aos 34 minutos, veio uma jogada diferente. Em contra-ataque rápido, Alex Santana bateu colocado de fora da área, mas para fora.

Os minutos finais da primeira etapa foram faltosos. Em uma cobrança, Matheus Frizzo cruzou, e a bola passou por todo mundo e ficou nas mãos de Hugo.

O Novorizontino fez mudanças no intervalo e foi quem mais buscou o jogo. Do outro lado, entraram os titulares Yuri Alberto e Raniele, mas sem melhorar a partida.

O time da casa insistiu em cruzamentos, mas, mesmo quando se achava um atacante na área, a finalização ia para fora. Dorival até colocou mais titulares, mas o Corinthians não mudou a postura e continuou a apenas trocar passes de forma passiva até confirmar o resultado.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 1 CORINTHIANS

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Alves, Rafael Donato (Lucca), Patrick e Patrick Brey; Luís Oyama (Marlon) e Jean Irmer (Fábio Matheus); Pablo Dyego, Matheus Frizzo (Leo Natel) e Dantas; Waguininho (Nathan Fogaça). Técnico: Umberto Louzer.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrízio Angileri; Maycon (Ryan), Alex Santana (Raniele), Charles (José Martínez) e Breno Bidon (Carillo); Thalles Magno e Héctor Hernández (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Héctor Hernández, aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Irmer (Novorizontino) e Cacá, Hugo Souza e Raniele (Corinthians).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

PÚBLICO - 7.521 presentes.

RENDA - R$ 665.720,00.