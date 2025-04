Doncic comanda e Lakers derrubam líder Thunder na NBA fora de casa

Os Lakers figuram no terceiro lugar do Oeste, com 48 vitórias e 30 derrotas. Apesar do revés em casa, o Thunder exibe a melhor campanha do campeonato. Líder do Oeste, soma 64 triunfos e 14 revezes. E já está assegurado nos playoffs, assim como o Houston Rockets, segundo colocado da conferência, com retrospecto de 52 vitórias e 27 derrotas.