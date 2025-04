Doncic brilha e comanda Lakers em vitória sobre os Timberwolves nos playoffs da NBA

Luka Doncic comandou o Los Angeles Lakers na primeira vitória da equipe nestes playoffs da NBA. Em casa, a equipe californiana bateu o Minnesota Timberwolves por 94 a 85, na noite desta terça-feira, com direito a lances geniais protagonizadas pelo astro esloveno do time anfitrião.

O triunfo empatou por 1 a 1 a série melhor de sete jogos, pela primeira rodada (equivalente às quartas de final), dos playoffs da Conferência Oeste. O vencedor do confronto vai enfrentar na semifinal o vitorioso do duelo entre o Houston Rockets e o Golden State Warriors.

Na Crypto.com Arena, Doncic foi o cestinha e grande nome da partida. Quase chegou a um "triple-double", com seus 31 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Ao longo de 42 minutos em quadra, o astro deu passes e assistências estilosos, arrasou a marcação de Rudy Gobert e ainda brincou com os adversários.

Ao fim da partida, explicou o gesto que fez após uma cesta de três pontos, ao apontar para o banco de reservas. "Eu olhei para o banco deles, eu sabia que iria acertar o arremesso. Essa foi a minha melhor imitação do Stephen Curry", disse, em referência ao astro dos Warriors, conhecido pela eficiência nas tentativas de três pontos.

Coadjuvante na noite de terça, LeBron James não deixou de se destacar. Ele anotou 21 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Pelos Wolves, Julius Randle e Anthony Edwards foram os melhores jogadores em quadra, com 27 e 25 pontos, respectivamente.

Em outro confronto da noite pela Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder confirmou o favoritismo e abriu 2 a 0 na série contra o Memphis Grizzlies. Em casa, venceu por 118 a 99. Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do confronto, com 27 pontos. Pelos Grizzlies, Jaren Jackson Jr. foi o principal jogador, com 26 pontos.