Dois torcedores morrem em tumulto no estádio e Colo Colo-Fortaleza é suspenso

Duas pessoas morreram nesta quinta-feira (10) durante um tumulto em que um grupo de torcedores tentou invadir o estádio Monumental do Colo Colo, em Santiago, para assistir à partida contra o Fortaleza, pela Copa Libertadores-2025, informaram as autoridades.

Pouco antes do início da partida, cerca de 100 torcedores tentaram entrar no estádio, provavelmente sem ingressos. A polícia interveio nesse momento para conter os torcedores e impedir seu acesso.

Durante a operação, ocorreu uma debandada que fez com que uma cerca caísse, esmagando as duas pessoas que morreram.

"O Ministério Público está investigando as causas da morte de duas pessoas. O que se sabe é que uma das grades esmagou esses dois jovens", disse o promotor Francisco Morales em entrevista coletiva.

As autoridades não relataram mais feridos ou prisões até o momento.

"Ele a atropelou e a esmagou completamente. Ela chegou (ao hospital) sem sinais vitais. Ela veio com um ingresso na mão e seu documento de identidade", disse Pérez a repórteres do lado de fora do centro médico aonde sua irmã chegou morta.