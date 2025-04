Dirigente do São José promete emprestar campo para dupla Gre-Nal nas vésperas de jogos em gramados sintéticos

Enquanto troca o gramado do Estádio Passo D'Areia , o São José está treinando nas dependências de Grêmio e Inter. Como forma de retribuição, Kevin Krieger, gerente de futebol do Zeca, prometeu emprestar o novo campo do clube — quando a instalação estiver concluída — para a Dupla se preparar aos jogos em grama sintética .

— Quando eles (Grêmio e Inter) forem jogar contra um Botafogo, Atlético-MG ou Palmeiras (que possuem grama sintética em seus estádios), vão poder fazer um pré-treino aqui no gramado sintético da melhor qualidade , que será igual ao de Engenhão — disse Kevin Krieger à reportagem de Zero Hora.

As obras no Passo D'Areia começaram no dia 19 de março. Desde então, o São José vem treinando na Morada dos Quero-Queros, do Inter, em Alvorada, e no CT Presidente Hélio Dourado, do Tricolor, em Eldorado.