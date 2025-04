A CBF corre contra o tempo para definir quem será o novo técnico da Seleção Brasileira após a demissão de Dorival Jr no fim de março. Neste sábado (19), antes da transmissão da partida entre Vasco e Flamengo, na Amazon Prime, Rodrigo Caetano, diretor da CBF, afirmou que alguns nomes são analisados e citou quatro técnicos brasileiros: Roger, do Inter, Renato, ex-Grêmio e atualmente no Flu, Rogério Ceni, do Bahia, e Filipe Luís, do Flamengo.