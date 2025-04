Definidos os finalistas do Brasileiro Interclubes de Badminton

Juliana confirmou favoritismo e garantiu vaga na final. José Eduardo Ferreira / Divulgação/Fotop

Os dois principais nomes da modalidade no país confirmaram favoritismo e estão na final do individual do Campeonato Brasileiro Interclubes de Badminton. A competição é válida como segunda etapa do Circuito Nacional e acontece em São Paulo, no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

No feminino, Juliana Viana, líder do ranking nacional e 72ª da classificação da Federação Mundial de Badminton (BWF), garantiu classificação ao vencer Jackeline Luz por 2 a 0, parciais de 21/7 e 21/9. Ela encara na decisão, na sexta-feira (4), Jeisiane Alves, que eliminou Sâmia Lima por 2 a 0 (21/16 e 21/14).

— A Jeisi é minha adversária de todo dia porque treinamos juntas e nos conhecemos muito bem. Acho que vai ser um jogo interessante e equilibrado. Vou fazer meu melhor para defender meu clube (Paulistano), assim como ela vai dar o máximo dela para defender a Hípica (Campinas). Veremos e o que vai dar amanhã (sexta) — disse Juliana Viana.

Já no masculino, Jonathan Matias, primeiro do ranking brasieliro e 107º do mundo, nem precisou entrar em quadra para se classificar para a final, já que seu adversário, Deivid Silva não pode jogar por causa de lesão. Na disputa pelo ouro ele vai encarar Donnians Oliveira, que passou por Artur Pomoceno por 21/12 e 12/6, com desistência do rival.

— O Artur é um jogador complicado de se jogar, tem que ter muita paciência. É um cara de dificilmente erra, falha pouco, então minha estratégia foi ser paciente e esperar a boa para poder atacar, além de tomar a rede, pois conquistar a rede foi importante para poder ganhar o ataque. Ser constante também foi fundamental para não ter lapsos de apagões na partida. Isso foi determinante para a vitória — avaliou Donnians.

Campeões do Parabadminton

Além da definição dos finalistas do Brasileiro Interclubes, o dia foi de finais no parabadminton. E os três representantes do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 ganharam o título em suas classes. Vitor Tavares, bronze na capital francesa, foi o campeão da classe SH6 (baixa estatura), assim como Rogério Oliveira, da SL4 (andantes), e Daniele Souza, da WH1 (cadeirantes).