Definidos os campeões da etapa de abertura do Circuito Brasileiro de Skate

Isadora é atual campeã brasileira de park. Pablo Vaz / Divulgação/STU

A etapa de abertura do STU National, o circuito brasileiro de skate, foi encerrada neste domingo (20), em Criciúma e teve como grande destaque a vitória de Isadora Pacheco no park.

Com presença no pódio, nas quatro competições anteriores disputadas em Criciúma, a atual campeã brasileira, a catarinense Isadora Pacheco, finalmente comemorou o título no evento. Vice em 2022, ela ficou em terceiro lugar em 2021, 2023 e 2024. Mas neste ano, ela encaixou uma grande volta final e recebeu dos juízes a nota 86,83, superando a paulista Fernanda Tonissi, que liderava com 85,24.

— Nem eu sei o que aconteceu, a ficha ainda está caindo. Foi um rolezão que eu tirei da manga mesmo. Senti ali que precisava de uma manobra que não acertei nem nos treinos, para tentar um diferencial. Afinal, queria esse título que já buscava há quatro anos. Mentalizei e falei que tinha que confiar em mim. Acertei o Alley oop no calombo, na última manobra, minha nota deu um salto e venci. Felicidade é pouco para resumir o que sinto — disse a skatista de 20 anos.

O pódio ainda teve Helena Laurino, também de São Paulo, que teve como melhor nota um 83,00. A gaúcha Sofia Godoy, com 81,99, foi a quarta colocada.

Pedro Carvalho vira na última volta e leva título inédito no park

Pedro Carvalho voou na pista de Criciúma. Pablo Vaz / Divulgação/STU

Na final masculina do park, o campeão também foi de Santa Catarina. Terceiro colocado em Criciúma, nos três anos anteriores, Pedro Carvalho chegou ao degrau mais alto do pódio ao realizar uma última volta praticamente perfeita, quando cravou todas as suas manobras e se firmou no “9 Club”, recebendo dos juízes a nota 95,05.

A segunda posição ficou com o atual campeão brasileiro, Kalani Konig, que obteve nota 94,51, na penúltima apresentação. O paulista Rafael Tomé fechou o pódio com 89,56.

— Foi aquela volta que a gente sonha, a que sempre buscamos. E calhou de ser na última. Sabia que não era uma volta tão longe de ser alcançada, porque já tinha acertado aquelas manobras algumas vezes, só que, dessa vez, encaixei todas na mesma volta. Já tinha entrado na pista seis vezes, debaixo de muito calor, um desgaste emocional e físico muito grande, e acabou dando certo. Muito bom para ganhar confiança para o restante do ano — disse Pedro Carvalho.

Maria Almeida e Ivan Monteiro são os campeões do Street

Maria garantiu seu segundo título. Pablo Vaz / Divulgação/STU

A baiana Maria Almeida venceu a prova do street e comemorou seu segundo título no circuito brasileiro. Neste domingo, ela figurava em segundo, atrás da carioca Duda Ribeiro (86,08), até a última rodada das três voltas a que cada finalista tinha direito. No fim, a nota 86,86, somadas volta e Bomb Trick, a manobra extra ao fim de cada linha, lhe garantiu a vitória.

— É muito bom começar o circuito brasileiro já com um resultado tão bom. Vai me dar mais confiança para as próximas etapas. E um pouco de tranquilidade também, porque sou uma pessoa muito agitada. Como disse ontem, venho trabalhando esse meu nervosismo, andando feliz, com sorriso no rosto, ouvindo minha música e bem mais concentrada. Espero continuar assim — disse Maria, que completará 18 anos no dia 30 de abril.

A paulista Isabelly Ávila conseguiu nota 78,82 e ficou na terceira colocação.

Entre os homens, o paulista Ivan Monteiro confirmou o favoritismo. Logo em sua primeira volta, ele fez uma linha em que encaixou com perfeição todas as suas manobras, além de uma Bomb Trick que lhe rendeu a nota 92,59, suficiente para vencer pela primeira vez em Criciúma.

Ivan é o atual campeão brasileiro de street. Pablo Vaz / Divulgação/STU

— Estive aqui em 2023 e não cheguei à final. Aquilo mexeu muito comigo, fiquei pra baixo, sabia que podia ter feito muito melhor. Voltei a Criciúma no ano passado e terminei em segundo. Agora, posso dizer que me preparei ainda mais para conquistar esse título. Muito feliz de poder começar o STU National com o pé direito — comemorou o atual campeão do STU.

O também paulista Gabryel Aguilar, com 89,39 ficou em segundo, e o gaúcho João Lucas Alves, o Xuxu, ficou em terceiro lugar com 83,81.

No paraskate, título para Felipe Nunes

Felipe confirmou favoritismo. Pablo Vaz / Divulgação/STU

O paranaense Felipe Nunes, referência mundial no paraskate, chegou dos Estados Unidos pela manhã, pousando em Florianópolis e foi de carro até Criciúma, onde entrou na pista do street e com a maior nota da final, um 94,77, garantiu o título.

— Esses últimos dias foram bem corridos pra mim. Depois de participar do STU de Porto Alegre, que foi irado, fui direto para o Tampa Pro. De lá, segui para Los Angeles, Califórnia, onde fiquei uns dias. Hoje, cheguei e vim direto pra cá. Até conversei com a rapaziada achando que não daria tempo. Mas deu tudo certo e consegui participar dessa festa do skate — comemorou Felipe.