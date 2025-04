D'Alessandro anuncia lançamento do Instituto Lance de Craque

Argentino se emocionou ao falar da nova fase do seu projeto.

O Lance de Craque ficou grande demais para ser apenas um jogo. Ele virou um instituto . Na noite desta segunda-feira (14), véspera de seu aniversário, D'Alessandro anunciou a criação do Instituto Lance de Craque, em evento realizado no Pão dos Pobres.

A entidade terá como pilares projetos envolvendo esporte e cultura para gerar transformação social. A partir de junho, o Pão dos Pobres abrigará a primeira escola do Lance de Craque.

A ação contará com a presença de 120 crianças e conectará os jovens com clubes profissionais. Cursos profissionalizantes , alguns deles de áreas ligadas ao futebol, também serão oferecidos.

As duas atividades fazem parte dos programas permanentes . Também haverá programas de arrecadação . O primeiro será um leilão de objetos raros, em agosto, no Leopoldina Juvenil. Outro vértice de atuação será a realização de grandes eventos.

— É uma honra — iniciou D'Alessandro, com voz embargada, e seguiu:

D'Alessandro anunciou, ainda, que envolverá a esposa Erica na gestão do instituto.

Prestação de contas

O evento desta noite também serviu para a prestação de contas da edição do ano passado do Lance de Craque, realizada em Caxias do Sul.