Cuca reúne elenco e Igor Rabello volta ao Atlético-MG para partida diante do Botafogo

Em clima de decisão, o técnico Cuca reuniu o elenco do Atlético-MG nesta sexta-feira para uma conversa antes do treino na Cidade do Galo. No encontro, o treinador reforçou a importância do jogo com o Botafogo, neste domingo, às 16h, no Mineirão, válido pela quinta rodada do Brasileirão. O objetivo: voltar a vencer e não se afastar dos primeiros colocados da tabela.