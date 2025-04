Cuca ganha reforços de Igor Gomes e Palácios no Atlético-MG, mas perde Alan Franco por lesão

Ainda buscando dar uma "cara" ao Atlético-MG após a conquista do Campeonato Mineiro, o técnico Cuca vem sofrendo para repetir escalações. Nesta terça-feira, o time visita o Maringá pela abertura da terceira fase da copa do Brasil e o treinador ganhou dois reforços, mas perdeu uma peça importante.

Fora por algumas partidas por causa de problemas musculares, o volante Igor Gomes e o atacante Palácios foram liberados e estão à disposição do treinador, que constantemente reclama do elenco enxuto para diversas competições em sequência.

A boa notícia é que o caso não necessitará de intervenção cirúrgica, o temor do clube após o jogador sair de campo machucado no interior de São Paulo, onde o time acabou apenas empatando com o Mirassol, por 2 a 2, permanecendo na zona de rebaixamento do Brasileirão.