Cruzeiro revela balanço de 2024 com alta no investimento e déficit de R$ 170 milhões

O Cruzeiro divulgou nesta quarta-feira os resultados financeiros referentes ao ano fiscal de 2024, o primeiro sob o comando do empresário Pedro Lourenço. O clube fechou o ano com déficit na casa dos R$ 170 milhões, valor que poderia ter sido cerca de R$ 100 milhões maior não fosse a contabilização de quase R$ 96,4 milhões como crédito a receber da Liga Forte União (LFU), com quem firmou acordo em 2023.

O crescimento das receitas foi um ponto positivo do exercício, passando de R$ 226 milhões em 2023 para R$ 308 milhões em 2024. Houve avanço significativo em direitos de transmissão, bilheteria e patrocínios, mas os custos operacionais, especialmente com o futebol profissional, impediram que o resultado final fosse positivo. A folha do departamento mais que dobrou no período, saltando de R$ 94 milhões para R$ 200 milhões.

Apesar da elevação das receitas, a dívida do clube também cresceu e chegou a R$ 1,2 bilhão. Desse total, aproximadamente R$ 975 milhões são obrigações de longo prazo. Já os ativos de curto prazo foram estimados em R$ 336 milhões. A diretoria, no entanto, vê como avanço o fato de parte do montante estar atrelado a investimentos estruturais e ao próprio futebol, principal ativo da SAF.

Entre os destaques de receita, o programa de sócio-torcedor arrecadou R$ 32,4 milhões, enquanto a bilheteria teve salto expressivo, alcançando R$ 51 milhões em 2024 - crescimento de quase 80% em relação ao ano anterior. Os patrocínios também avançaram, chegando a R$ 57,8 milhões, assim como os repasses por mecanismo de solidariedade da FIFA, que subiram para R$ 11 milhões.

O clube também destacou o repasse de R$ 37,5 milhões no âmbito do processo de recuperação judicial da associação civil. O valor contempla pagamentos a credores, custas judiciais, acordos e a atuação da administradora nomeada. Em comparação, em 2023 o repasse havia sido de R$ 16,4 milhões.