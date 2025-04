Criciúma recebe etapa de abertura do Circuito Brasileiro de skate 

Isadora Pacheco defende o título brasileiro de park. Julio Detefon / Divulgação/STU National

Após passar por Porto Alegre, onde foi disputada a primeira etapa da história do STU Pro Tour, nova competição da modalidade, a tribo do skate está agora em Criciúma, onde será realizada a etapa de abertura do STU National, o circuito brasileiro.

Esta será a quinta edição do evento na cidade do sul catarinense e algumas das atrações foram destaque nas edições anteriores.

Com presença no pódio, nas quatro competições já disputadas em Criciúma, a atual campeã brasileira de park, a catarinense Isadora Pacheco, ainda não venceu o evento. Vice em 2022, ela ficou em terceiro lugar em 2021, 2023 e 2024.

— Ter feito parte de todos os pódios e ainda chegar como campeã do circuito são uma responsabilidade, mas vou tentar levar isso como uma motivação a mais. Quem sabe, desta vez, não consigo o título em Criciúma? Saber que venho de bons resultados me traz bastante confiança, mas preciso usar isso para me motivar, evoluir e aplicar linhas e manobras novas. Estou bem animada e tenho certeza de que teremos um skate de alto nível — projeta a skatista de 20 anos, nascida em Florianópolis.

Outro atleta da casa será Kalani Konig, também natural da capital de Santa Catarina. Atual campeão do park, após um 2024 em que das cinco etapas realizadas no ano passado, ele venceu quatro, inclusive a de Criciúma.

— Estou muito feliz em começar o ano defendendo esse título do STU National. Mas o que espero mesmo é ganhar de mim mesmo e ser ainda melhor do que fui em 2024. Ser campeão de novo será uma consequência. Eu me cobro muito e quero andar ainda mais do que no ano passado. Essa é a meta — afirma Kalani.

A etapa de Criciúma será disputada entre os dias 18 e 20 abril.