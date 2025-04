CRB vence Volta Redonda e é o único clube com 100% de aproveitamento na Série B

O CRB venceu o Volta Redonda no estádio Rei Pelé, em Maceió, por 1 a 0, nesta quinta-feira, e é o único clube da Série B do Campeonato Brasileiro que segue com 100% de aproveitamento dos pontos em três rodadas. Breno Herculano, de cabeça, marcou o gol do confronto na primeira etapa.

O time alagoano chegou a nove pontos, ao conquistar a terceira vitória seguida, se isolando na liderança, a frente do trio Cuiabá, Goiás e Coritiba, todos com sete pontos. O Volta Redonda segue zerado, em 18º lugar, e -3 de saldo de gols, a frente de Athletic, com -4, e Paysandu, -6.

Mesmo fora de casa, o Volta Redonda começou o duelo batendo na porta do CRB. Aos 15 minutos, Vitinho recebeu bola da direita e, mesmo desequilibrado, conseguiu uma puxeta e balançou as redes, mas a arbitragem detectou impedimento.

Aos 26 minutos, depois de uma curta paralisação no jogo para o árbitro Alisson Sidnei Furtado corrigir o equipamento de comunicação, o CRB balançou as redes, e desta vez em um gol válido. Meritão tentou acertar voleio e chutou mascado, com Breno Herculano aparecendo atrás da defesa para completar de cabeça e fazer 1 a 0.

Em chute rasteiro, Danielzinho quase ampliou, mas o goleiro Jean Drosny desviou. O goleiro ainda agarrou a tentativa de Douglas Baggio. No segundo tempo, Danielzinho bateu colocado e novamente Drosny trabalhou.

Do outro lado, Sanchez cobrou falta com perigo, mas Matheus Albino estava ligado pra agarrar. O Volta Redonda demonstrou desorganização na frente, o que justifica ser um dos dois clubes que ainda não marcou gols, assim como o Amazonas, e pela terceira vez consecutiva acabou derrotado.

O CRB volta a campo já no domingo, visitando o Athletic na Arena Independência, a partir das 19h, porque seu estádio em São João Del Rei (MG), passa por obras. O Volta Redonda só joga na terça-feira, às 20h, fechando a terceira rodada no estádio Raulino de Oliveira, diante da Ferroviária.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 VOLTA REDONDA

CRB - Matheus Albino; Hayner (Darlisson), Luis Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Daniel (Kallyel); Douglas Baggio (Thiaguinho), Breno Herculano (Daniel Lima) e David da Hora (Fernando Henrique). Técnico: Eduardo Barroca.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Jhonny, Bruno Barra (Lucas Adell), Gabriel Pinheiro e Sanchez; Pierre, Robinho e André Luiz (PK); Vitinho (Lucas Tocantins), Hyuri (Bruno Santos) e MV (Matheus Costa). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Breno Herculano, aos 26 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danielzinho, Hayner, Gegê, Douglas Baggio e Breno Herculano (CRB); Hyuri, Pierre e Lucas Adell (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.