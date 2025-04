Correção: Zverev decepciona e perde revanche contra Cerúndolo novamente nas oitavas em Madri

O texto enviado anteriormente estava Masters 1000 de Miami no lide. O correto é Masters 1000 de Madri. Segue versão corrigida:

Francisco Cerúndolo está se tornando uma pedra no sapato do alemão Alexander Zverev. Nesta terça-feira, o argentino se reencontrou o adversário, cabeça de chave 1, nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri e, pelo segundo ano consecutivo, avançou, ao vencer em sets diretos por 7/5 e 6/3 após 1h31 de jogo. Em 2024 fez 6/3 e 6/4.

Foi o terceiro encontro entre ambos, o segundo na temporada, e todos com o mesmo roteiro: vitória de Cerúndolo (fez 2 a 1 em Buenos Aires). O argentino confirma o bom momento na temporada ao celebrar a quarta vitória contra um Top 10 do ranking e, pela terceira vez, figura entre os oito melhores em Madri.

Cerúndolo fechou o triunfo após sacar bem e mandar uma linha cruzada de direita. Ele celebrou timidamente, jogou uma bolinha à torcida e agora se prepara para encarar o checo Jakub Mensik, possivelmente na quinta-feira.

Para se garantir nas quartas de final, o argentino se impôs desde o começo e apostou no saque para levar a melhor. O primeiro set foi bastante equilibrado até 6 a 5, quando Cerúndolo conseguiu a quebra para fechar em 7 a 5.

O 21º do ranking continuou com o jogo agressivo no segundo set e logo abriu 3 a 0. Sem permitir nenhuma chance de quebra ao alemão, segundo do ranking e principal cabeça de chave na Espanha, fechou no segundo match point.

FAVORITOS AVANÇAM

O tropeço de Zverev contrastou com dia vitorioso aos principais favoritos. Cabeça de chave 5, o britânico Jack Draper precisou de apenas um set para avançar. Depois de fazer 7/6 (7/2) no primeiro set, viu o italiano Matteo Berrettini acusar uma lesão e desistir.

Sexto favorito, o australiano Alex de Minaur passou pelo canadense Denis Shapovalov com 6/3 e 7/6 (7/3), enquanto o algoz de João Fonseca, o norte-americano Tommy Paul, teve mais trabalho. O 11º favorito precisou de três sets diante do russo Karen Khachanov: 6/3, 3/6 e 6/2.

Destaque, ainda, para triunfos do Lorenzo Musetti (10º cabeça de chave) e de Frances Tiafoe (16º). O italiano aplicou 7/5 e 7/6 (7/3) no grego Stéfanos Tsitsipas e o norte-americano eliminou o francês Alexandre Müller por duplo 6/3.

IGA SWIATEK SE GARANTE NO FEMININO

Segunda colocada do ranking, a polonesa Iga Swiatek precisou de três sets para chegar à quartas de final. Depois de um 6 a 0 no primeiro set, viu a russa Diana Shnaider reagir e empatar, com 7/6 (7/3). No terceiro set, contudo, a favorita se garantiu com 6/4.