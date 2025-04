Corinthians pouco cria, mas conta com gol de Romero para vencer a primeira na Sul-Americana

O Corinthians venceu a primeira partida pela Copa Sul-Americana. O time não fez um bom jogo, mas bateu o Racing de Montevidéu por 1 a 0, na Neo Química Arena, na noite desta quinta-feira. A partida mantém a equipe no terceiro lugar, com quatro pontos, um atrás do América de Cali e três atrás do Huracán. Os uruguaios estão zerados e na lanterna do Grupo C.

Ainda que tenha sofrido com a ausência de Félix Torres, expulso logo aos 15 minutos, o Corinthians mostrou que, mesmo com 11 em campo, dificilmente conseguiria impor superioridade ao Racing. O gol foi um achado de Ángel Romero. A equipe ainda teve risco de sofrer o empate.

Os corintianos voltam a campo no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Flamengo, no Rio. Depois, o próximo compromisso é válido pela Copa do Brasil, contra o Novorizontino, no interior de São Paulo.

Foram os uruguaios que chegaram pela primeira vez. Aos sete minutos, Santiago Ramirez chegou a abrir o placar em chute de fora da área, após falha da defesa do Corinthians. O árbitro Guillermo Guerrero concordou com o VAR e sinalizou toque de mão do atacante, mantendo o placar zerado.

Pouco depois o time da casa tentou responder. Matheuzinho cruzou para Yuri Alberto, que finalizou por cima. Nenhuma tentativa no primeiro tempo levou real perigo ao gol do Racing.

Isso porque a primeira etapa acabou com um gol perdido por cada atacante corintiano. A pior chance desperdiçada foi de Memphis, que ficou cara a cara com o goleiro e chutou em cima do adversário. Nos minutos finais, Romero recebeu cruzamento e, de voleio, chutou para fora.

O paraguaio colocou finalmente o Corinthians na frente após a bola espirrar dentro da área e sobrar para o camisa 11. Guillermo Guerrero precisou de ajuda do VAR para checar que não houve toque de mão dos corintianos na disputa da bola aérea.

A vantagem tirou a pressão do Corinthians, mas não melhorou o futebol do time. Já o Racing teve de se lançar mais ao ataque, também com pouca qualidade.

Com 20 minutos, Hugo Souza foi exigido pela segunda vez no jogo. Cairus bateu de fora da área, e o goleiro fez bela defesa, mandando para escanteio.

O Corinthians, que já não havia sido criativo em nenhum momento do jogo, deixou de atacar. O técnico Orlando Ribeiro fez alterações para que o time se fechasse, o que chamou os uruguaios para o ataque.

Aos 40 minutos, Hugo espalmou para frente e deu uma chance ao ataque do Racing. O próprio goleiro precisou defender na sequência, seguido por um bloqueio de Matheuzinho com os pés. A pressão uruguaia persistiu no tempo de acréscimo, mas não surtiram efeito.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 RACING DE MONTEVIDÉU

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrízio Angileri; Raniele, Breno Bidon (Maycon) e André Carillo (José Martínez); Ángel Romero (Charles), Memphis Depay e Yuri Alberto (Igor Coronado). Técnico: Orlando Ribeiro (interino).

RACING DE MONTEVIDÉU - Lautaro Amadé; Guillermo Cotugno; Gastón Bueno, Martín Ferrera, Lucas Mozón (Maximiliano Pinela) e Thiago Espinoza (Agustín Pereira); Felipe Carius, Lucas Rodríguez e Juan Bosca (Álex Vazquez); Santiago Ramirez (Alejandro Severo) e Bautista Tomatis (Matías Fonseca). Técnico: Cristian Chambian.

GOL - Ángel Romero, aos 9 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guillermo Guerrero (EQU).

CARTÕES AMARELOS - Memphis Depay e Raniele (Corinthians) e Lucas Mozón e Maximiliano Pinela (Racing).

CARTÃO VERMELHO - Félix Torres (Corinthians).

PÚBLICO - 39.074 presentes.

RENDA - R$ 2.485.576,00.