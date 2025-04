Corinthians expõe falhas a Dorival no Maracanã e é goleado pelo Flamengo em jogo do Brasileirão

O Corinthians foi dominado pelo Flamengo em duelo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior, novo técnico corintiano, observou as falhas do time na derrota por 4 a 0 para os flamenguistas. O placar refletiu bem o contraste entre uma equipe consolidada e outra que roga por orientação.

Com a derrota, o time paulista continua na zona intermediária da tabela e se distancia do pelotão de frente, enquanto o Flamengo mantém a briga pela liderança contra o Palmeiras.

As duas equipes voltam a campo no meio da semana, pela Copa do Brasil. O Corinthians vai a Novo Horizonte, onde visita o Novorizontino. Já o Flamengo vai a São Luís, destino escolhido pelo Botafogo da Paraíba para venda do mando.

Com menos de um minuto, o Corinthians já era pressionado. Um Flamengo avassalador abriu o placar com quatro minutos jogados. Everton foi para cima de Matheuzinho. Havia muito espaço entre o lateral e os meias corintianos. Foi ali que o atacante flamenguista infiltrou e bateu, ainda de fora da área, no canto esquerdo de Hugo Souza.

O contraste entre os times indicava que um placar maior estava por vir. Pedro atingiu a trave após cobrança de escanteio. Do outro lado, somente aos 15 minutos, Yuri Alberto deu o primeiro toque na bola. A confiança do Flamengo era sólida, enquanto o Corinthians se mostrou instável. Um recuo errado deu chance para Arrascaeta arriscar do meio de campo, para fora.

O único momento em que o Corinthians esboçou uma reação foi por uma falha individual de Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo deu espaço para subidas de Carillo. O peruano chegou a finalizar dentro da área, mas Rossi salvou.

Mesmo com a chance corintiana, o Flamengo parecia ter domínio do jogo. Eram os cariocas que decidiam quando a bola iria acelerar ou não. Foi assim que Pulgar passou para Pedro, que encontrou Arrascaeta na entrada da área. Novamente era ali que sobrava espaço, dada a distância entre os corintianos. O uruguaio não precisou de força para finalizar no canto direito de Hugo e fazer o seu quinto gol no Brasileirão e ampliar no Maracanã.

Ainda mais desestabilizado, o Corinthians cometeu uma falha mais grotesca. Raniele recuou para Gustavo Henrique, que voltou para Hugo. O goleiro foi buscar o volante, mas entregou a bola para Pedro. O camisa 9 finalizou para um gol vazio e fez o terceiro.

Após o gol, Memphis Depay saiu alegando dores na coxa após dividida com Léo Ortiz. O Corinthians estava perdido.

E o tom continuou no segundo tempo, que começou com chute de Arrascaeta na trave e triangulações entre ele, De La Cruz e Pedro como se estivessem brincando.

Arrascaeta foi derrubado na área após driblar Coronado. O lance seguiu, mas Ramon Abatti Abel foi ao VAR para checar o contato e apontou pênalti. Pedro soltou uma bomba para transformar o placar em goleada.

As arquibancadas do Maracanã entoavam "mais um" e "olé" nos minutos finais. O Flamengo poderia ampliar, enquanto o Corinthians não conseguia nem ao menos um desconto. O placar de 4 a 0 ainda foi barato.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 0 CORINTHIANS

FLAMENGO - Agustín Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Allan), De La Cruz, Gerson (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta (Gonzalo Plata); Everton (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Maycon), Breno Bidon e Carillo (José Martínez); Ángel Romero (Talles Magno), Memphis Depay (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Orlando Ribeiro (interino).

GOLS - Everton, aos 4, De Arrascaeta, aos 33, e Pedro, aos 37 minutos do primeiro tempo; Pedro, aos 33 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Ángel Romero (Corinthians).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 4.472.050,00.

PÚBLICO - 67.501 presentes.