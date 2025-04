Corinthians anuncia Dorival Júnior como novo técnico

O Corinthians tem novo técnico para o restante da temporada, e com contrato previsto até o final de 2026. Nesta segunda (28), o clube paulista anunciou Dorival Júnior , 63 anos, para o cargo vago após a saída de Ramón Díaz.

O ex-treinador da Seleção Brasileira chega com os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o preparador físico Celso Resende.

Após ser apresentado ao elenco e à comissão técnica, Dorival compartilhou seu sentimento ao assumir o comando do Corinthians.

Primeira passagem pelo Corinthians

Esta será a primeira passagem do treinador pelo Corinthians. Dorival já teve experiências no Palmeiras, São Paulo e Santos, os três maiores rivais do Alvinegro.