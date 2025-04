Corinthians acerta contratação do técnico Dorival Júnior após negociação arrastada

Último trabalho de Dorival Júnior foi na Seleção Brasileira. NELSON ALMEIDA / AFP

Dorival Júnior aceitou a proposta para ser treinador do Corinthians, em reunião realizada nesta sexta-feira (25). O profissional de 62 anos estava livre no mercado desde a demissão da Seleção Brasileira e assume o comando da equipe no lugar de Ramón Díaz.

O anúncio oficial deve ser feito nas próximas horas, após a resolução de questões burocráticas. A negociação se arrastou e ganhou ares de novela nos últimos dias.

Dorival está em Florianópolis, Santa Catarina, onde passou a Páscoa. O Corinthians procurou os representantes do treinador durante o feriado, mas as conversas não avançaram e uma proposta oficial não foi apresentada.

A diretoria colocou a negociação "em espera" e consultou Tite sobre a possibilidade de assumir o clube. O Corinthians chegou a um acordo com o treinado gaúcho e a expectativa era de que a negociação fosse sacramentada na terça-feira (22).

Negociação

Contudo, Tite desistiu do acordo após sofrer uma forte crise de ansiedade e anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Assim, as tratativas com Dorival foram retomadas.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, viajou para Santa Catarina para conversar pessoalmente com Dorival, mas voltou para São Paulo sem um acordo. Após novas reuniões com Edson Khodor, empresário do treinador, o dirigente corintiano conseguiu a resposta positiva.

A negociação foi considerada difícil. Isso porque o treinador não pretendia aceitar ofertas neste momento. Ele chegou a ser especulado no Santos, que demitiu Pedro Caixinha e ainda busca treinador, e no São Paulo, cujo técnico Luis Zubeldía ainda tenta arrefecer a pressão por um melhor desempenho da equipe, mas preferiu "descansar" a imagem depois da saída da seleção.

Currículo

Dorival Júnior foi demitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 28 de março, três dias depois de o Brasil sofrer dura goleada por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele ficou 14 meses no cargo e teve um aproveitamento de 58%.

Antes de assumir a seleção, Dorival acumulou passagens vitoriosas por São Paulo e Flamengo. Em 2023, levou o time do Morumbi à conquista da inédita Copa do Brasil, título também conquistado com a equipe rubro-negra no anterior, mesma temporada em que faturou a Libertadores com os cariocas.