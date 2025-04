Copa Brasil abre temporada brasileira da canoagem

Este evento fará parte dos demais que definirão o ranking nacional da canoagem velocidade, que somará os pontos da Copa Brasil com o Campeonato Brasileiro . Também será utilizado como controle para definição das equipes nacionais do Brasil.

A competição contará ainda com a presença de grandes nomes da modalidade. Estão confirmados os olímpicos Valdenice Conceição, Isaquias Queiroz, Mateus Nunes Bastos, Ana Paula Vergutz, Jacky Godmann e Vagner Souta .

Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), Rafael Girotto, Lagoa Santa foi novamente escolhida para sediar a Copa Brasil por ser um município acolhedor e, sobretudo, por carregar o legado de ser a cidade polo do alto rendimento da canoagem no país.

— Lagoa Santa se destaca como um importante centro esportivo, recebendo eventos locais, regionais e nacionais. É aqui que temos a sede de treinamento das seleções masculina e feminina de canoagem, com uma estrutura completa que inclui moradia para os atletas, serviços de fisioterapia, acompanhamento em Ciências do Esporte e condições naturais privilegiadas, como os ventos e as características da lagoa — destaca Rafael.