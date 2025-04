Conheça o Avellino, clube italiano que tem história ligada à sucessão no Vaticano

Papa Francisco se encontrou com dirigentes do Avellino. Avellino / Reprodução / Twitter

Dois dias antes da morte do papa Francisco, aos 88 anos, o modesto Avellino, time do Sul da Itália, celebrou o acesso à segunda divisão do Campeonato Italiano. Apesar de parecer algo aleatório, esses dois fatos têm uma forte ligação histórica.

Há quase sete décadas, o Avellino troca de divisão no país ao passo que há uma mudança de Papa. Em outubro de 1958, o papa Pio XII, o romano Eugenio Pacelli, faleceu. Ao mesmo tempo, uma reestruturação no futebol italiano, ao fim da temporada 1958/1959, ajudou o Avellino a sair do campeonato regional equivalente à Série D e chegar à terceira divisão.

"O Avellino se une a todos os fiéis no luto pelo falecimento do Papa Francisco. Há alguns meses, o Papa abençoou e autografou a camisa do clube", escreveu o clube nas redes sociais.

Depois disso, o Avellino viveu um período de oscilação. Em junho de 1963, o time foi o último da Série C e foi rebaixado. No dia 9 daquele mesmo mês morreu o papa João XXIII, o italiano Angelo Giuseppe Roncalli. Porém, o Avellino voltou à Série C já naquela temporada de 1963/1964.

Em 1978, a Igreja Católica perdeu dois Papas. Paulo VI, em agosto, e João Paulo I, no mês seguinte. O Avellino não ficou "imune" às mudanças na Santa Sé. Naquele ano, o clube chegou pela primeira vez à Série A italiana, como vice-campeão da Série B em 1977/1978.

Após isso, o Avellino permaneceu 10 anos na elite, até uma nova queda em 1897/1988. A volta à Série C foi em 1992, iniciando um período de oscilação entre divisões. Um dos retornos à segunda divisão foi em 2005, ano da morte do papa João Paulo II, o polonês Karol Józef Wojtyla.

O sucessor foi Bento XVI, o alemão Joseph Ratzinger, que surpreendeu o mundo ao renunciar ao papado em fevereiro de 2013. No final da temporada 2012/2013, o Avellino foi campeão da Série C, sendo promovido novamente à Série B italiana.

Após outra série de quedas e retornos, a torcida verde e branca do Sul da Itália volta a ver seu time classificado para a segunda divisão este ano, e de novo no adeus de um Papa.