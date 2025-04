Confira os classificados para as semifinais da Champions League

Com isso, a próxima fase da competição terá Arsenal x PSG e Barcelona x Inter de Milão . Os primeiros confrontos serão disputados nos dias 29 e 30 de abril, enquanto as partidas de volta ocorrerão em 6 e 7 de maio. A decisão está marcada para 31 de maio .

Os jogos

Arsenal vence Real Madrid

Inter empata com Bayern

A Inter se classificou após empatar em 2 a 2 com o Bayern, em Milão. Na primeira partida, disputada em Munique, os italianos venceram por 2 a 1. Harry Kane abriu o placar para os alemães no início do segundo tempo. A Inter de Milão virou o jogo com Lautaro Martínez e Pavard. Dier empatou para o Bayern.