Confira o trajeto da New Balance 42k Porto Alegre

Menos elevação

A prova terá novamente como ponto de partida o Monumento do Expedicionário no Parque Farroupilha e chegada no Golden Lake.

— O mais legal do trajeto da prova é que ela passará por diversos pontos turísticos da cidade, como o Cais do Porto, o Monumento dos Açorianos, a Usina do Gasômetro, a Rótula das Cuias, a pista de skate e o Museu Iberê Camargo, entre outros locais que valorizam a cidade. O percurso foi cuidadosamente planejado para ser rápido e plano, resultando em apenas 17 metros de ganho de altimetria, o que a torna a prova mais rápida e plana do Brasil — explica Claudio Soirefman, organizador da New Balance 42K Porto Alegre.