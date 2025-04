Como foram os times gaúchos na primeira rodada da Série D

Fábio Rampi não foi vazado na abertura da rodada da Série D. Vica Bueno / Marcílio Dias, Divulgação

A Série D começou neste sábado (19), e apenas um gaúcho conquistou os três pontos na estreia. As equipes voltam a campo pela Quarta Divisão no próximo final de semana. Confira abaixo os resultados.

Brasil de Pelotas

No Bento Freitas, o Brasil de Pelotas venceu o Barra por 1 a 0. Alexiel marcou o único gol da partida aos 23 minutos do segundo tempo.

O Xavante volta a campo pela Série D no próximo sábado (26), quando enfrentará o Azuriz, em Pato Branco (PR).

São José

Em Itajaí (SC), o Zequinha empatou em 0 a 0 com o Marcílio Dias. A equipe da Zona Norte chegou a marcar com Giovane Gomez, mas a arbitragem assinalou o impedimento.

No próximo domingo (27), o São José encara o Joinville, no Estádio do Vale, no primeiro jogo com mando de campo na competição.

Guarany de Bagé

Primeiro representante do Rio Grande do Sul a entrar em campo, o Guarany de Bagé foi derrotado pelo Joinville, fora de casa, por 1 a 0. Keké fez o gol do triunfo dos donos da casa.

O próximo confronto do Guarany na competição será contra o Marcílio Dias, domingo (27), no Estrela D'Alva, em Bagé.

São Luiz

No 19 de Outubro, em Ijuí, o São Luiz perdeu por 2 a 1 para o Azuriz. Matheus Guimarães abriu o placar para a equipe de Pato Branco. Gabriel Lima ampliou no começo do segundo tempo. O São Luiz descontou com Tetê, aos 15, mas não conseguiu buscar a igualdade.

A equipe de Ijuí enfrenta o Barra na próxima rodada, no sábado (26), em Itajaí.

Regulamento

Os quatro gaúchos e seus adversários vão se enfrentar em 14 rodadas na primeira fase .

. Os quatro primeiros vão passar à próxima etapa que já será eliminatória .

. Para conseguir o acesso à Série C, as equipes precisam passar pela primeira fase e depois por três confrontos de mata-mata. Quem chegar à semifinal sobe de divisão.