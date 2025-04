Como foram os resultados da NBA na terça-feira

Zach Beeker / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Shai foi o cestinha do Oklahoma na partida.

O Indiana Pacers também abriu 2 a 0 no seu confronto contra o Milwaukee Bucks. A equipe de Indiana fez 123 a 115. Pascal Siakam foi o nome da noite com 24 pontos e 11 rebotes.

Em Indianápolis, o cestinha, no entanto, foi do time perdedor. Giannis Antetokounmpo acabou a noite com um duplo-duplo (34 pontos e 18 rebotes), mas não conseguiu evitar a derrota dos Bucks. O jogo 3 será na quinta em Milwaukee.