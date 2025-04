Como chegam os times gaúchos para a disputa da Série D de 2025

Guarany de Bagé participa da Série D pela primeira vez. Jefferson Botega / Agencia RBS

Começa neste sábado (19) a Série D do Brasileirão. Neste ano, a competição contará com quatro gaúchos: Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé, São José e São Luiz.

Normalmente, o Rio Grande do Sul entra na disputa com três participantes, mas 2025 vai ser diferente em função do rebaixamento do São José na Série C em 2024.

Grupo dos gaúchos

Na primeira fase, o quarteto gaúcho vai encarar o Grupo A8, contra três times catarinenses: Barra e Marcílio Dias, de Itajaí; e Joinville. Além de um paranaense: o Azuriz, de Pato Branco.

Grupo A8 - 1ª rodada

Sábado - 19/4

15h30min - Joinville x Guarany, em Joinville

16h - São Luiz x Azuriz, em Ijuí

18h - Marcílio Dias x São José, em Itajaí

20h - Brasil x Barra, em Pelotas

G. E. Brasil

Cidade: Pelotas (RS)

Fundação: 7/9/1911

Estádio: Bento Freitas

Participações na D: 5

Melhor colocação: vice-campeão (2014)

Em 2024: caiu nas oitavas (Brasiliense)

Última vez na Série C: 2022

Técnico: Émerson Cris, 47 anos

Brasil de Pelotas caiu no Gauchão.

Rebaixado no Gauchão, o Xavante tenta se reerguer na temporada mudando completamente a fotografia de 2025. Émerson Cris foi contratado para ser o técnico - será o terceiro do ano. Com ele, já foram anunciados 14 jogadores, entre eles, o atacante Marlon, o zagueiro Vítor Becker e o meia Bryan Gabriel.

Guarany F. C.

Cidade: Bagé (RS)

Fundação: 19/4/1907

Estádio: Estrela D'Alva

Participações na D: 1 (estreia)

Melhor colocação: nunca jogou

Em 2024: não participou

Última vez na Série C: nunca jogou

Técnico: Márcio Nunes, 44 anos

Um ano que entra para a história do Guarany.

Um ano que entra para a história do Guarany. Depois de fazer um bom Gauchão, o Índio disputou a Copa do Brasil pela primeira vez e chegou a segunda fase, sendo eliminado pelo Athletico (PR). E agora vai para sua primeira Série D. O técnico Márcio Nunes foi mantido no cargo após o Estadual e já recebeu sete reforços, entre eles, o atacante Márcio Jonathan, o meia Kauan, e o volante Igor Silva.

E. C. São José

Cidade: Porto Alegre (RS)

Fundação: 24/5/1913

Estádio: Passo D'Areia

Participações na D: 6

Melhor colocação: semifinalista (2018)

Em 2024: rebaixado na Série C

Última vez na Série C: 2024

Técnico: Gabardo Jr., 42 anos

Depois de seis temporadas na Série C, o São José caiu para a quarta divisão no ano passado.

Depois de seis temporadas na Série C, o São José caiu para a quarta divisão no ano passado. E 2025 começou com um Gauchão ruim, com risco de um novo rebaixamento, que acabou sendo evitado no "Quadrangular da Morte".

A direção contratou o técnico Gabardo Júnior, que iniciou na base do Grêmio, e já anunciou seis reforços, entre eles, o atacante Léo Santos, o zagueiro Marcão e o lateral Ângelo.

Mas o grande investimento mesmo foi na troca do gramado sintético do Passo D'Areia. Foram gastos quase R$ 4 milhões na substituição total do piso, que promete ficar idêntico ao Estádio Nilton Santos, do Botafogo, no Rio de Janeiro.

O Passo D'Areia ainda não estará apto para o São José jogar na segunda rodada da Série D, quando os gaúchos recebem o Joinville. A CBF já marcou a partida para o Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A tendência é de que o novo gramado seja estreado na quinta rodada, contra o São Luiz, no dia 18 de maio.

E. C. São Luiz

Cidade: Ijuí (RS)

Fundação: 20/2/1938

Estádio: 19 de Outubro

Participações na D: 3

Melhor colocação: oitavas (2020)

Em 2024: não participou

Última vez na Série C: 1996

Técnico: Pedro Iarley, 51 anos

Iarley (D) assumiu o São Luiz no dia 12 de fevereiro. São Luiz / Divulgação

O Gauchão não vinha sendo bom e a direção resolveu trocar o técnico: saiu Alessandro Telles e entrou Pedro Iarley. E o ex-atacante do Inter conseguiu livrar o time do rebaixamento e chegar a decisão da Taça Farroupilha (disputa do 5º ao 8º lugar).