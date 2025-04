Como chegam os adversários dos gaúchos na primeira fase da Série D de 2025

Joinville será o rival do Guarany de Bagé na estreia.

Começa neste sábado (19) a Série D do Brasileirão . Neste ano, a competição contará com quatro gaúchos: Brasil de Pelotas , Guarany de Bagé , São José e São Luiz .

Abaixo, saiba como chegam os rivais dos times do Rio Grande do Sul no torneio.