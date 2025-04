Como chegam os 18 rivais dos times gaúchos para a Série C de 2025

Zago comanda o Botafogo-SP Red Bull Brasil / Divulgação

Começa neste sábado (12) a Série C do Brasileirão. A competição contará com a participação de dois times gaúchos: Ypiranga e Caxias. A seguir, saiba como chegam os 18 rivais dos times gaúchos.

ABC FC

Cidade: Natal (RN)

Fundação: 29/6/1915 (109 anos)

Estádio: Frasqueirão

Participações na C: 14

Melhor desempenho: campeão (2010)

Em 2024: 14º

Técnico: Evaristo Piza, 52 anos

Destaque: Emanuel (A)

O time começou 2025 com Ney Franco de técnico e ele acabou demitido ainda em fevereiro quando o ABC foi eliminado pelo Olaria, na Copa do Brasil. Depois disso, a equipe foi vice-campeã estadual, perdendo para o América. O ABC jogou a Série B pela última vez em 2023.

Anápolis FC

Cidade: Anápolis (GO)

Fundação: 1/5/1946 (78 anos)

Estádio: Jonas Duarte

Participações na C: 9

Melhor desempenho: 11º lugar (2002)

Em 2024: vice-campeão da Série D

Técnico: Ângelo Luiz, 53 anos

Destaque: Igor Cássio (A)

A conquista do Campeonato Goiano escapou pelos dedos. O Anápolis venceu o jogo de ida da final contra o Vila Nova por 2 a 0, mas levou 3 a 0 na partida de volta e permaneceu com o jejum de títulos estaduais que já dura 60 anos. A Série B do Brasileiro não é disputada pelo Anápolis desde 1986.

Botafogo FC

Cidade: João Pessoa (PB)

Fundação: 28/9/1931 (93 anos)

Estádio: Almeidão

Participações na C: 22

Melhor desempenho: 3º lugar (1998 e 2003)

Em 2024: 7º lugar

Técnico: Antônio Carlos Zago, 55 anos

Destaque: Henrique Dourado (A)

O título paraibano escapou em casa, para o Sousa, time do interior. E a temporada já registrou uma precoce eliminação na fase preliminar da Copa do Nordeste. Ainda assim, o Botafogo celebra a participação na terceira fase da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e tenta a voltar a Série B do Brasileirão depois de 36 anos.

Zago comanda o Botafogo

Brusque FC

Cidade: Brusque (SC)

Estádio: Augusto Bauer

Participações na C: 5

Melhor desempenho: vice-campeão (2023)

Em 2024: 19º lugar na

Série B

Técnico: Filipe Gouveia, 51 anos

Destaque: Rodolfo Potiguar (V)

No catarinense, o Brusque parou nas quartas de final. Mas o time segue firme na Copa do Brasil e vai encarar o Athletico (PR). O técnico português Filipe Gouveia chegou em janeiro depois de treinar times menores na Arábia Saudita como Al-Faisaly e Al-Hazm. Os "experientes" Matheus Nogueira (G), Rodolfo Potiguar (V) e Paulinho Moccelin (A) integram o elenco que jogou a Série B pela última vez no ano passado.

Brusque enfrentou o São José na Série C em 2023.

AD Confiança

Cidade: Aracaju (SE)

Fundação: 1/5/1936 (88 anos)

Estádio: Batistão

Participações na C: 25

Melhor desempenho: 4º lugar (2019)

Em 2024: 13º

Técnico: Waguinho Dias, 61 anos

Destaque: Felipe Scheibig (G)

Campeão sergipano em 2025 e brigando por uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Confiança lamenta ter caído nos pênaltis, para o Ceará, na segunda fase da Copa do Brasil. O goleiro Felipe Schbeig, ex-Grêmio, foi uma das contratações do clube que não joga a Série B do Brasileiro desde 2021.

Felipe Scheibig foi formado no Grêmio entre 2019 e 2024.

CSA - Centro Sportivo Alagoano

Cidade: Maceió (AL)

Fundação: 7/9/1913 (111 anos)

Estádio: Rei Pelé

Participações na C: 17

Melhor desempenho: campeão (2017)

Em 2024: 10º

Técnico: Higo Magalhães, 43 anos

Destaque: Tiago Marques (A)

O título alagoano ficou pelo caminho em 2025, mas o CSA faz ótima campanha até aqui na Copa do Nordeste e vai pegar o Grêmio, na terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Higo Magalhães têm jogadores conhecidos no elenco como o volante Camacho, 35 anos, ex-Santos, e o atacante Tiago Marques, 37, ex-Juventude. A última vez que o CSA jogou a Série B foi em 2022.

Tiago Marques jogou no Juventude em 2017.

Figueirense FC

Cidade: Florianópolis (SC)

Fundação: 12/6/1921 (103 anos)

Estádio: Orlando Scarpelli

Participações na C: 13 Melhor desempenho: 3º (1996)

Em 2024: 11º

Técnico: Thiago Carvalho, 36 anos

Destaque: Wellington Nem (A)

O "Figueira" vai para sua quinta temporada na terceira divisão. O técnico é Thiago Carvalho, com passagens recentes no Rio Grande do Sul, por Caxias e Ypiranga. Em 2025, o time caiu nas quartas do Catarinense para o maior rival, o Avaí. Os veteranos Fabrício, goleiro, ex-Inter, e Wellington Nem, atacante, ex-Fluminense, fazem parte do elenco.

Thiago Carvalho treinou Caxias e Ypiranga no RS.

Floresta EC

Cidade: Fortaleza (CE)

Fundação: 9/11/1954 (70 anos)

Estádio: Presidente Vargas

Participações na C: 5 Melhor desempenho: 14º (2023)

Em 2024: 16º

Técnico: Leston Jr., 44 anos

Destaque: Gustavo Xuxa (M)

O Floresta chegou à Série C em 2021 e não saiu mais. Nunca conquistou o acesso à Série B, nem foi rebaixado para a D. Nesta temporada, o time precisou jogar o quadrangular do rebaixamento no Cearense, mas escapou da queda. A equipe fez apenas oito partidas da temporada e o meia Gustavo Xuxa, com passagens por nove clubes gaúchos, é o destaque.

Gustavo Xuxa, no São Luiz de Ijuí, em 2021.

Guarani FC

Cidade: Campinas (SP)

Fundação: 2/4/1911 (114 anos)

Estádio: Brinco de Ouro

Participações na C: 7

Melhor desempenho: vice-campeão (2008 e 2016)

Em 2024: 20º lugar na

Série B

Técnico: Maurício Souza, 51 anos

Destaque: Isaque (M)

Eliminado na primeira fase do Paulistão, o "Bugre" tenta se reerguer no cenário nacional. O time já foi campeão brasileiro na Série A (1978) e acabou na lanterna da Segundona em 2024. Jogadores conhecidos da dupla Gre-Nal, como o goleiro Émerson Júnior, ex-Inter, o volante Matheus Sarará e o meia Isaque, ex-Grêmio, compõe o elenco.

Émerson Jr. foi formado no Inter entre 2015 e 2023.

Itabaiana

Cidade: Itabaiana (SE)

Fundação: 10/7/1938 (86 anos)

Estádio: Etelvino Mendonça

Participações na C: 11

Melhor desempenho: 4º (1998)

Em 2024: 4º na Série D

Técnico: Roberto Cavalo, 61 anos

Destaque: Wendel (M)

Vice-campeão sergipano, perdendo o título para o Confiança, o Itabaiana volta a disputar a Série C depois de 20 anos. O técnico é o conhecido Roberto Cavalo, de 61 anos. São 28 anos como treinador e 31 clubes no currículo. O Itabaiana jogou a Série B do Brasileiro pela última vez em 1983.

Ituano FC

Cidade: Itu (SP)

Fundação: 24/5/1947

Estádio: Novelli Júnior

Participações na C: 10

Melhor desempenho: bicampeão (2003 e 2021)

Em 2024: 18º na Série B

Técnico: Mazola Jr., 60 anos

Destaque: Neto Berola (A)

Rebaixado na Série B e no Paulistão em 2024, o Ituano já está no segundo treinador em 2025. Mazola Jr. assumiu no final de fevereiro, em substituição ao gaúcho, Vinícius Munhoz. Mesmo assim, o time não conseguiu o acesso na segunda divisão estadual, caindo nas semifinais para o Capivariano. O goleiro Jefferson Paulino e o atacante Neto Berola são os maiores destaques da equipe.

Mazola Jr. é o técnico do Ituano.

Londrina EC

Cidade: Londrina (PR)

Fundação: 5/4/1956 (69 anos)

Estádio: do Café

Melhor desempenho: vice-campeão (2015)

Em 2024: 5º

Técnico: Claudinei Oliveira, 55 anos

Destaque: Iago Teles (A)

Por pouco, o Londrina não chegou às finais do Paranaense. A vaga escapou em casa, nos pênaltis, para o Operário, de Ponta Grossa, que depois sairia campeão. O técnico Claudinei Oliveira chegou no ano passado e trouxe com ele o destaque do time em 2025: o atacante Iago Teles, que já marcou oito gols na temporada e deu duas assistências.

Maringá FC

Cidade: Maringá (PR)

Fundação: 7/7/2010 (14 anos)

Estádio: Willie Davids

Participações na C: 1 (estreia)

Melhor desempenho: nunca jogou

Em 2024: 3º na Série D

Técnico: Jorge Castilho, 43 anos

Destaque: Moraes (A)

Um dos estreantes na Série C em 2025, o Maringá FC não tem relação com o Grêmio Maringá, que jogou a terceira divisão do Brasileiro entre 1992 e 2003, e com outro Maringá Futebol Clube, extinto em 1999. O atual treinador, Jorge Castilho, está no cargo desde 2020. E a temporada tem sido muito boa em resultados. O clube foi vice-campeão paranaense e está na terceira fase da Copa do Brasil, onde vai pegar o Atlético (MG), depois de eliminar Juventude (RS) e União (TO), nas etapas anteriores.

Jorge Castilho, técnico do Maringá

C. Náutico C

Cidade: Recife (PE)

Fundação: 7/4/1901 (124 anos)

Estádio: dos Aflitos

Participações na C: 6

Melhor desempenho: campeão (2019)

Em 2024: 9º

Técnico: Marquinhos Santos, 45 anos

Destaque: Paulo Sérgio (A)

A temporada 2025 tem sido de altos e baixos no “Timbu”. A equipe sequer chegou às semifinais do Pernambucano, mas está na terceira fase da Copa do Brasil e continua com chance de disputar às quartas da Copa do Nordeste. O técnico Marquinhos Santos conta com o experiente goleiro Muriel, ex-Inter, no grupo, além do atacante Paulo Sérgio, que já tem quatro gols no ano. O Náutico não disputa a Série B desde 2022.

AA Ponte Preta

Cidade: Campinas (SP)

Fundação: 11/8/1900 (124 anos)

Estádio: Moisés Lucarelli

Participações na C: 2

Melhor desempenho: 16º (1990)

Em 2024: 17º na Série B

Técnico: Alberto Valentim, 50 anos

Destaque: Jean Dias (A)

Há 35 anos que a Ponte Preta não jogava a Série C do Brasileirão. Nesta temporada, o time fez um bom Paulistão, obtendo a quarta melhor campanha de toda a primeira fase, mas por formulismo, não conseguiu passar às quartas de final. O técnico Alberto Valentim não conseguiu fazer o time passar pelo Concórdia (SC) na Copa do Brasil e espera reagir na terceirona, com um ataque que tem Jean Dias, ex-Inter, e Éverton Brito, ex-Palmeiras.

Retrô FCB

Cidade: Camaragibe (PE)

Fundação: 15/2/2016 (9 anos)

Estádio: Arena Pernambuco

Participações na C: 1 (estreia)

Melhor desempenho: nunca jogou

Em 2024: campeão na Série D

Técnico: Milton Mendes, 59 anos

Destaque: Fernandinho (A)

Outro novato na Série C. O Retrô jogará pela primeira vez a terceira divisão do Campeonato Brasileiro já sendo protagonista em Pernambuco. Com menos de 10 anos de história, já foi três vezes vice-campeão estadual, a mais recente para o Sport, no dia 2 de abril. O técnico Milton Mendes foi contratado recentemente para disputa da competição nacional e o ataque conta com o ex-gremista Fernandinho, campeão da Libertadores em 2017.

São Bernardo FC

Cidade: São Bernardo do Campo (SP)

Fundação: 20/12/2004 (20 anos)

Estádio: Primeiro de Maio

Participações na C: 3

Melhor desempenho: 5º (2023)

Em 2024: 8º

Técnico: Ricardo Catalá, 42 anos

Destaque: Léo Jabá (A)

Esta será a terceira participação do São Bernardo na Série C. E nas duas anteriores, ele chegou a segunda fase e por pouco não subiu de divisão. Em 2025, no Campeonato Paulista, o time da Grande ABC, caiu nas quartas de final para o Palmeiras, depois de fazer a segunda melhor campanha geral da primeira fase. O elenco tem os experientes Vanderlei, goleiro, ex-Grêmio, e Felipe Azevedo, atacante, ex-América Mineiro. Mas quem tem se destacado mesmo é o atacante Léo Jabá, de 26 anos, formado na base do Corinthians.

Tombense FC

Cidade: Tombos (MG)

Fundação: 7/9/1914 (110 anos)

Estádio: Antônio de Almeida

Participações na C: 9

Melhor desempenho: vice-campeão (2021)

Em 2024: 12º

Técnico: Raul Cabral, 43 anos

Destaque: Mila (V)

O Tombense fez um ótimo Campeonato Mineiro em 2025. Terminou a primeira fase como time de melhor campanha e só caiu nas semifinais para o Atlético. Na Copa do Brasil, o desempenho ficou abaixo do esperado, com uma eliminação precoce para o Operário, em Ponta Grossa (PR). O zagueiro Fernando e o lateral esquerdo Dudu Mandai possuem passagens pelo interior gaúcho. E no meio-campo, destaque para o volante Mila, emprestado pelo Grêmio, até o fim da temporada.