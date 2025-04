Com Lautaro e Kane, Inter-Bayern tem duelo de matadores nas quartas da Champions

Dois times tradicionalíssimos do futebol europeu, Inter de Milão e Bayern de Munique, vão disputar nesta quarta-feira (16) uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, com os italianos levando vantagem após vencerem por 2 a 1 na Alemanha na semana passada e ambos têm dois 'matadores' para atingir o objetivo: Lautaro Martínez e Harry Kane.

Lautaro Martínez venceu o primeiro round em Munique, não só pela vitória da Inter (2 a 1), mas porque marcou o primeiro gol do time italiano, com um chute espetacular com a parte externa do pé direito, após uma assistência brilhante de Marcus Thuram. Já Kane não marcou.