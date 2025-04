Com gols no primeiro tempo, Avaí e Novorizontino ficam no 1 a 1 na Série B

Avaí e Novorizontino empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (6), na Ressacada, em Florianópolis (SC), em jogo válido pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro . Jean Irmer abriu o placar para os visitantes aos 14 minutos e Hygor deixou tudo igual para o time catarinense aos 26 do primeiro tempo.

O resultado pouco altera o cenário da rodada inaugural. Ambos somam um ponto e dividem a zona intermediária da tabela com outras equipes que também empataram, como Ferroviária e Remo. O time paulista estreou com Ben-Hur como técnico interino, uma vez que na quinta-feira o clube optou pela troca de comando. Liberou Eduardo Baptista e contratou Umberto Louzer. Ele só viu o jogo num camarote do estádio.