Com gols de Messi, Inter Miami vence LAFC e está nas semifinais da Champions da Concacaf

O Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez , está classificado para as semifinais da Concacaf Champions Cup . Nesta quarta-feira (9), o time dos craques sul-americanos venceu de virada o Los Angeles FC, por 3 a 1 , no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, e conquistou a vaga no torneio continental.

O Inter Miami havia sido derrotado no jogo de ida por 1 a 0 , fora de casa, na semana passada. Já no início da partida de volta, aos 9 minutos, levou o gol de Aaron Long, para o Los Angeles, complicando ainda mais a situação.

Porém, com Messi nos seus melhores dias, o Inter Miami empatou ainda no primeiro, aos 35. Foi um golaço do argentino, após tabelamento com Suárez. Na segunda etapa, Noah Allen virou o jogo para o Inter Miami, aos 16, e Messi, ao 39 minutos, fechou o placar ao converter uma cobrança de pênalti.