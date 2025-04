Com gol e assistência de jogadores do Grêmio, seleção brasileira vence Venezuela no Sul-Americano sub-17

Luis Eduardo (com a braçadeira de capitão) marcou o gol brasileiro.

A vitória da seleção brasileira sub-17 sobre a Venezuela na terceira rodada do Sul-Americano da categoria teve um tom gremista.

Afinal, a jogada e o gol que garantiu o 1 a 0 para o time brasileiro foram de jogadores do Grêmio.

O resultado foi alcançado apenas aos 43 minutos da segunda etapa, quando Tiaguinho cobrou escanteio e Luis Eduardo cabeceou por cobertura do goleiro venezuelano, mandando para o fundo das redes.

Com o resultado, o Brasil alcançou os sete pontos e assumiu a liderança do Grupo B da competição. O duelo foi disputado no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia.