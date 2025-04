Com expectativa de recorde de público, União Corinthians recebe Corinthians no jogo 3 dos playoffs do NBB

Ginásio Arno Frantz deve receber 5 mil pessoas. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

Após empatar o playoff das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), contra o Corinthians (SP), o União Corinthians volta à quadra, nesta quarta-feira (30), em busca da segunda vitória na série melhor de cinco. Mais uma vez, a equipe gaúcha jogará em casa, no Ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul. A partida está marcada para às 19h30.

Dono da sétima melhor campanha da fase de classificação, o time gaúcho contará com a força de sua torcida para tentar a virada. No jogo da última segunda, 4.620 pessoas se fizeram presentes e a expectativa para esta quarta é de 5 mil espectadores.

— Estamos evoluindo jogo a jogo nos playoffs. A equipe tem mostrado mais confiança, intensidade, defesa e leitura do jogo. Jogar no Arnão, com essa energia da torcida, faz toda a diferença. Eles empurram o time o tempo inteiro. É um fator determinante para nós — afirma o técnico Rodrigo Silva.