Com dores no joelho, Payet vira desfalque no Vasco para clássico com o Flamengo

O Vasco não poderá contar com Dimitri Payet para o clássico com o Flamengo, marcado para este sábado, às 18h30, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O francês foi vetado da partida por conta de dores no joelho direito e sequer foi relacionado pelo técnico Fábio Carille.