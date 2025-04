COB aprova filiação de confederações de modalidades que estarão no programa olímpico em 2028

No data em que a nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB) comemorou 100 dias de trabalhos — esta sexta-feira (25) —, a entidade realizou uma Assembleia Geral para apresentar as modificações feitas em seus processos internos e também para debater outros temas.

Em uma reunião de trabalho, com membros do Conselho de Administração, Comissão de Atletas do COB (Cacob) e presidentes de confederações filiadas, também foi informado que o COB dará uma ajuda de R$ 130 mil para que a Confederação Brasileira de Escalada possa realizar a etapa da Copa do Mundo da modalidade, em Curitiba, de 16 a 18 de maio. Esse repasse já é parte do novo Programa de Suporte às confederações, que tem como objetivo criar um sistema de apoio financeiro contínuo para as confederações filiadas ao COB, com transparência e controle sistêmico.