Clippers e Pistons vencem fora de casa e empatam séries nos playoffs da NBA

A partida foi vencida pelos Clippers por 105 a 102, com destaque para o cestinha Kawhi Leonard, autor de 39 pontos. Ivica Zubac também foi decisivo, com um "double-double" de 16 pontos e 12 rebotes. A dupla suplantou Nikola Jokic e o seu "triple-double" de 26 pontos, 12 rebotes e 10 assistências.

O campeão da temporada retrasada contou ainda com um "double-double" de Michael Porter Jr., responsável por 15 pontos e 15 rebotes. Jamal Murray contribuiu com 23 pontos. Além disso, o jogador dos Nuggets protagonizou o momento mais tenso da partida, quando levantou e quase abraçou Norman Powell, num ataque dos Clippers.

Powell demonstrou irritação com o adversário e jogadores das duas equipes trocaram empurrões e ofensas em quadra, sem maiores consequências. Os próprios jogadores contiveram o ânimo dos mais exaltados no terceiro quarto da partida, que decretou o empate por 1 a 1 na série melhor de sete partidas.

Os dois times voltam à quadra, para o terceiro jogo do confronto, na quinta-feira. O vencedor desta série vai enfrentar na semifinal da Conferência Oeste o vitorioso do duelo entre Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies.

O outro jogo da noite marcou a primeira vitória dos Pistons em playoffs em 17 anos. Os visitantes venceram o New York Knicks por 100 a 94, também igualando a série por 1 a 1. O último triunfo da equipe de Detroit no mata-mata da NBA aconteceu em 2008, sobre o Boston Celtics no jogo 4 das finais da Conferência Leste.