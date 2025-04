Cléber Xavier é apresentado e vê Neymar como solução para Santos reagir: 'Nunca foi problema'

Em sua primeira experiência como treinador, Cléber Xavier terá como objetivos tirar o Santos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e extrair o máximo que puder do craque Neymar. Durante sua apresentação, nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, o gaúcho de 61 anos rasgou elogios ao atacante, com quem trabalhou na seleção brasileira, quando era auxiliar de Tite, e disse que vê o camisa 10 como solução do Santos para reagir na temporada.

"Sempre me perguntam se o Neymar é problema. Nunca. O Neymar nunca foi problema, sempre foi solução, dentro e fora do campo", afirmou o novo comandante santista. "Coincidentemente, foi o primeiro jogador que encontrei ontem, quando cheguei ao clube e ele disse que está feliz por eu estar com ele e também estou feliz de estar com ele."

Curiosamente, o novo técnico do clube alvinegro nunca imaginou que pudesse contar com o talento de Neymar em um clube brasileiro tão cedo. Em novembro passado, Xavier disse que torcia para que o atacante cumprisse o contrato com o Al-Hilal, na Arábia Saudita, voltasse a um grande clube da Europa.

"Errei, imaginava uma coisa e aconteceu outra. Quando falei, ele estava em recuperação e eu achava que ele continuaria no Al-Hilal. Ele voltou para o clube que ama, feliz, e os atletas estão felizes. Trabalhamos seis anos e meio com ele, é um ídolo e o melhor jogador do Brasil nos últimos anos", comentou o treinador santista, que só decidirá sobre como vai utilizar o jogador quando estiver recuperado da lesão na coxa.

"Quando conheci o Neymar, ele vinha em um grande momento, como externo esquerdo. Depois passou a jogar por dentro, mais próximo do meio. O Tite brincava que ele era o arco e a flecha ao mesmo tempo, criava e finalizava", explicou. "Temos de pensar jogo a jogo, quando estiver disponível vou pensar na sua utilização. Uma das nossas funções é melhorar o jogador, mesmo que seja um grande jogador como o Neymar, fazer com que se sinta bem e encontre a melhor posição."

Depois de 24 anos trabalhando como auxiliar do técnico Tite, Cléber Xavier não escondeu a empolgação em iniciar a carreira de treinador em um clube do nível do Santos, mas sabe que precisará sair da sombra do colega de longa data para implementar seu próprio estilo de jogo e afastar a desconfiança da torcida santista.

"A comparação com o Tite é inevitável. Foram 24 anos de parceria onde aprendi muito. Mas não tem como temer. Espero conquistar pelo menos metade dos títulos que levantei com ele. Neste período aprendi muito, principalmente em gestão de elenco. Se conseguir isso, a comparação com ele vai ser inevitável, e pelo lado positivo", comentou.

O contrato de Cléber Xavier com o clube da Vila Belmiro vale até dezembro e o novo comandante deixou claro que não pretende abrir mão da nova carreira para preparar uma possível vinda de Tite ao Santos futuramente.

"Minha decisão é de seguir carreira solo. Já não viria com ele para o Corinthians, eu nem sabia o que estava acontecendo. Recebi uma mensagem dele (nesta manhã) e fiquei muito feliz. Fui acolhido pelo presidente Marcelo (Teixeira) para começar em um clube de grandeza histórica como o Santos, então é decisão minha ser treinador", disse, esperando manter uma característica dos trabalhos com Tite. "Tenho contrato até o fim do ano, espero fazer um grande trabalho e renovar. E, como na parceria com o Tite, permanecer o maior tempo possível nos clubes."