Claudio Duarte lamenta morte de Manga: "Ele tinha um talento natural"

O ex-goleiro Manga morreu nesta terça-feira (8), aos 87 anos. Titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966, o ex-jogador foi bicampeão brasileiro pelo Inter e conquistou três campeonatos gaúchos com a camisa colorada. Pelo Grêmio, venceu um estadual.

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, o ex-lateral e treinador Claudio Duarte falou sobre a morte do ex-companheiro.

"Talento natural"

— Perder mais um parceiro nos entristece. Mas ao mesmo tempo, nos deixa não alegres, mas orgulhosos de ter jogado juntos e conquistado coisas juntos. O Manga tinha um talento natural, tanto que tinha dificuldade de fazer os treinamentos individualizados logo no começo.

Claudião, como é conhecido no meio do futebol, relembrou a última vez que falou com Manga.

— Conversei com ele. Ele me ligou, tinha vindo a Porto Alegre para tentar um encontro com a direção do Inter. Mas chegou em uma data ruim aqui, vindo de Miami com a esposa. Chegou na semana entre Natal e Ano Novo, não tinha ninguém no clube. Queria apresentar alguns projetos. Ficou sem ter com quem falar. Aí me ligou e pediu para que eu tentasse ajudar.





Carreira de jogador

Manga nasceu no dia 26 de abril de 1937, no Recife. Desde 1976, por iniciativa de dois ex-professores da Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro, a data é considerada como Dia do Goleiro, em homenagem ao ex-atleta.

Como profissional, Manga iniciou sua carreira no Sport, no qual foi tricampeão pernambucano (1955, 1956 e 1958).

Dupla Gre-Nal

Atuou, além da dupla Gre-Nal e do Botafogo, no Operário e Coritiba. Fora do futebol brasileiro, vestiu as camisetas do Nacional, do Uruguai, e do Barcelona, do Equador.

Pela equipe uruguaia, foi campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 1971. Faturou ainda quatro títulos nacionais no país vizinho.

Seleção Brasileira

Foi goleiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966. No Mundial, ele compôs a equipe ao lado de lendas como Garrincha, Zagallo, Nilton Santos, Didi, Gérson e Jairzinho.

Depois de encerrar a carreira, trabalhou como preparador de goleiros em Quito e nos Estados Unidos.

