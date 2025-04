Cinco motivos que fizeram Real Madrid definhar e que podem levar à saída de Ancelotti e Rodrygo

Campeão europeu, espanhol e da Supercopa da Espanha na temporada passada, o Real Madrid vive uma crise em 2025. Eliminado da Liga dos Campeões, segundo colocado no Campeonato Espanhol e com duas derrotas em finais para o rival Barcelona, o momento do time merengue deve culminar na saída de nomes importantes.

O técnico Carlo Ancelotti é um deles. O italiano não deve comandar o elenco no Mundial de Clubes da Fifa, entre os meses de junho e julho, e negocia para ser o novo treinador do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prepara uma proposta de R$ 5 milhões mensais que, se for aceita, tornará Ancelotti o treinador mais bem pago entre seleções. O atual contrato dele com os espanhóis vai até junho de 2026, mas o trabalho já não é mais bem avaliado pelo presidente Florentino Perez.

Outro nome na berlinda é do brasileiro Rodrygo. O atacante foi duramente criticado pelo jornal espanhol As, que chamou o camisa 11 de "elo mais fraco do quarteto" ofensivo. Aos 24 anos, sendo seis dedicados ao Real Madrid, Rodrygo vive um jejum de 12 jogos sem marcar. O último gol aconteceu no dia 4 de março, na vitória contra o Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões, por 2 a 1, no Santiago Bernabéu.

Além do momento ruim tecnicamente, Rodrygo perdeu ainda mais protagonismo com a chegada de Kyllian Mbappé. A provável demissão de Ancelotti facilitaria a saída do jogador.

CINCO MOTIVOS QUE PREJUDICARAM A TEMPORADA DO REAL MADRID:

1º - Derrotas para o Barcelona

No último sábado, o Real Madrid foi mais uma vez derrotado pelo Barcelona, por 3 a 2, na prorrogação, durante a final da Copa do Rei, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. Em janeiro, o clube merengue já havia amargado uma dolorosa goleada por 4 a 1 para os rivais da Catalunha. O resultado também culminou no título blaugrana na Supercopa da Espanha.

Além das vitórias nas copas, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Restam cinco rodadas para o final.

2º - Queda para o Arsenal na Liga dos Campeões

Atual campeão, o Real Madrid caiu nas quartas de final diante do Arsenal. Os ingleses venceram por 2 a 1, no segundo jogo, no Santiago Bernabéu, e confirmaram a vantagem estabelecida no Emirates Stadium, quando aplicaram um sonoro 3 a 0.

3º - Lesões e elenco curto

Mais uma vez a temporada do Real Madrid foi prejudicada por constantes lesões. Na temporada anterior, o técnico Carlo Ancelotti conseguiu lidar com a questão e levou o elenco aos principais títulos disputados. Porém, na atual, os desfalques de Carvajal, Eder Militão e outros dificultaram a vida do grupo.

4º - Aposentadoria de Toni Kroos

Um dos grandes destaques em 2023/2024, o meia Toni Kroos anunciou sua aposentadoria após a final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund e sua participação na Eurocopa, aos 34 anos. Desde então, a lacuna deixada pelo alemão tem sido um peso no elenco.

5º - Queda no desempenho de Vini Jr.