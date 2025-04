Chocolate em Gre-Nais: seis vezes em que o clássico terminou em goleada no século

Em clima de Páscoa, Zero Hora relembra seis clássicos em que o Tricolor ou o Colorado deram um "chocolate" no rival. Confira:

Grêmio

Grêmio 5x0 Inter — 9/8/2015

Clássico na Arena mostrou superioridade gremista à época. Diego Vara / Agencia RBS

Apesar de realizado no Dia dos Pais, o clássico 407 foi um chocolate gremista. O placar de 5 a 0 diz exatamente o que foi aquele jogo pelo Brasileirão.

Dias antes do duelo, o Inter buscando um "fato novo" demitiu o uruguaio Diego Aguirre e foi para o Gre-Nal com o interino Odair Hellmann na casamata.

Antes mesmo do placar aberto, o Grêmio já tinha perdido um pênalti com Douglas. Isso não abateu os gremistas que, depois, fizeram cinco gols.

Giuliano, Luan (duas vezes), Fernandinho e Réver (contra) marcaram para a equipe então comandada por Roger Machado.

Grêmio 4x1 Inter — 9/11/2014

A primeira vitória do Grêmio sobre o Inter na Arena foi em 2014. Depois de três clássicos sem vencer no seu estádio, o Tricolor, na época comandado por Felipão, goleou por 4 a 1 em partida válida pelo Brasileirão.

Mais do que os três pontos do campeonato, a vitória no Gre-Nal 403 teve mais importância. Devolveu a goleada sofrida no Gauchão daquele mesmo ano e encerrou a invencibilidade do Inter de dois anos no clássico.

Luan, Ramiro e Alan Ruiz, duas vezes, marcaram para o Grêmio, que voltou a golear o Inter depois de 24 anos (a última vez havia sido na final do Gauchão de 1990).

Inter 0x3 Grêmio — 19/3/2022

Talvez o clássico 436 fosse um dos mais desequilibrados. De um lado, um time que havia caído para a Série B. Do outro, a equipe que tinha mantido suas peças do ano anterior.

Dentro de campo, no entanto, parecia que os times viviam um a realidade do outro. Sob o comando de Roger Machado (de novo ele), o Tricolor marcou com Elias Manoel, Bitello e Diego Souza.

Com o 3 a 0, o Grêmio encaminhou vaga para a grande decisão do Gauchão daquela temporada.

Inter

Inter 4x1 Grêmio — 13/4/2014

D'Ale comemora um dos gols do Inter em 2014. Mauro Vieira / Agencia RBS

Foi com uma goleada histórica sobre o Grêmio que o Inter conquistou o tetracampeonato gaúcho. Os 4 a 1 do Colorado sobre o Tricolor no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, confirmaram a superioridade que havia sido construída pelo time de Abel Braga ainda na Arena.

D'Alessandro, Alex (duas vezes) e Alan Patrick marcaram os gols do Inter na grande decisão do torneio estadual.

Depois de abrir apenas 1 a 0 no primeiro tempo, a superioridade colorada ficou mais latente na etapa final. Com mais espaço em campo, a equipe de Abel Braga construiu o 4 a 1 sob comando de D'Alessandro.

Inter 4x1 Grêmio — 28/9/2008

O clássico 373 é aquele que faz com que o Tricolor saia da liderança do Brasileirão — que posteriormente seria vice-campeão. A vitória do Inter atrapalhou as pretensões gremistas em busca do título.

E, bom, o Colorado mostrou sua força durante todo o primeiro tempo. D'Ale, logo aos quatro, abriu o placar. O Grêmio até empatou, mas depois a equipe de Tite patrolou.

Ainda na etapa inicial, Alex, Índio e Nilmar ampliaram o marcador. Foi a primeira vez na história do Beira-Rio que o Inter fez quatro gols no clássico.

Grêmio 1x3 Inter — 23/10/2004

A vitória colorada no clássico 363 seria um prenúncio do fim da temporada gremista. Ainda que não tenha sido uma goleada, afundou o Grêmio no Brasileirão.

"Foi a vitória de um time que jogou com concentração, aplicação e sobriedade contra um adversário aos pedaços", escreveu Zero Hora à época.

Apesar de ter jogado pior no primeiro tempo, o Inter contou como a expulsão do zagueiro Claudiomiro para crescer na partida.

Rapidamente na etapa final, o Colorado abriu 3 a 0, com Diego, Fernandão e Rodrigo Paulista. Anderson descontou para o Grêmio. Na arquibancada, ressoaram os gritos de:

— Ão, ão, ão, segunda divisão!

