Chelsea vence Tottenham e recupera 4ª posição no Inglês

O Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), em Stamford Bridge, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês e recuperou a quarta posição na tabela, retornando à zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Com a vitória, os 'Blues' somam agora 52 pontos, depois que haviam sido ultrapassados pelo Manchester City (5º, 51 pontos) na quarta-feira, que derrotou o Leicester por 2 a 0.

O Tottenham, por sua vez segue na parte de baixo da tabela e é apenas o 14º, depois desta 16ª derrota no campeonato.

A persistência do Chelsea foi recompensada no início do segundo tempo, quando um cruzamento na medida de Cole Palmer encontrou a cabeça de Enzo Fernández (50'), que marcou o único gol da partida.