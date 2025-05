Chelsea vence Everton e sobe para 5º do Inglês; Matheus Cunha marca em triunfo do Wolverhampton

O Chelsea dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 27 minutos. Lavia recuperou a bola no campo de ataque e tocou para Enzo Fernández, que serviu Nicolas Jackson. O atacante finalizou com categoria no cantinho para balançar a rede.

No segundo tempo, o Everton equilibrou as ações e chegou perto do empate aos 18. Beto arriscou um chute colocado da entrada da área, mas Robert Sánchez fez uma defesa espetacular para evitar o gol. A reta final da partida foi movimentada, com chances para os dois lados, mas o Chelsea se mostrou mais eficiente para confirmar a vitória.