Chefe do futebol asiático se opõe a Copa de 2030 com 64 seleções

O presidente da Confederação Asiática de Futebol (AFC), xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, se manifestou neste sábado (12) contra a proposta sul-americana de expandir excepcionalmente a Copa do Mundo de 2030, edição centenária, para 64 seleções.

"Pessoalmente, não estou de acordo", disse o dirigente do Bahrein à AFP, acrescentando que a edição de 2030 "já foi aprovada com 48 seleções participantes; o assunto está encerrado".

Seu homólogo na Confederação Sul-Americana (Conmebol), Alejandro Domínguez, pediu na quinta-feira à Fifa que considere aumentar a Copa do Mundo de 2030 para 64 participantes, "pela única vez", e que a América do Sul organize um grupo de primeira fase em vez das três partidas planejadas.

Este Mundial será realizada principalmente na Espanha, Marrocos e Portugal, mas como marca o centenário da primeira Copa do Mundo (Uruguai-1930), três partidas estão programadas para acontecer em outros três países sul-americanos: Uruguai, Argentina e Paraguai.

O torneio global tem visto um aumento no número de países participantes ao longo de vários anos, e a próxima edição (sediada pelos Estados Unidos, México e Canadá em 2026) aumentará de 32 seleções no Catar-2022 para 48.

"Se a questão (do número de seleções participantes) continuar sujeita a alterações, não só haverá um aumento para 64 equipes, como também alguém poderá solicitar um aumento para 132. Onde acabaríamos? Seria um caos", explicou o xeque Salman no âmbito do 35º Congresso da AFC, em Kuala Lumpur.