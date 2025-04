Champions League: Raphinha brilha em goleada do Barcelona contra o Dortmund; PSG vence de virada o Aston Villa

Raphinha marcou um gol e deu duas assistências na partida. LLUIS GENE / AFP

O Barcelona saiu do jogo de ida das quartas de final da Champions League com um pé na semifinal e com os dois artilheiros da competição.

Nesta quarta-feira (9), o Barça, jogando no Estádio Lluís Companys, venceu por 4 a 0 o Borussia Dortmund, com gols de Raphinha, Lewandowski, duas vezes, e Lamine Yamal.

Para o jogo da volta, na próxima terça-feira (15), na Alemanha, os catalães podem perder por até três gols de diferença que se classificam.

O jogo

Raphinha e Lewandowski chegaram a 12 gols marcados na Liga dos Campeões, sendo os artilheiros isolados do torneio, em 11 jogos disputados. No caso do brasileiro, são 19 participações em gols, com duas assistências na partida.

O primeiro gol do Barça saiu após bastante pressão. Lamine Yamal e Lewandowski perderam boas chances, porém Raphinha não desperdiçou.

Em jogada de bola parada, o cruzamento foi desviado por Cubarsí e o brasileiro, quase em cima da linha, completou para o fundo do gol para fazer o seu 12º gol nesta edição da Champions.

No início do segundo tempo, Lewandowski ampliou, com nova participação de Raphinha, que chegou a 18 na competição. Yamal cruzou na segunda trave e o brasileiro escorou para o meio. O centroavante polonês cabeceou para o fundo do gol.

O terceiro saiu ao natural. Novamente Yamal fez a jogada inicial e lançou Fermín López, que cruzou rasteiro para Lewandowski marcar o seu segundo gol no jogo.

Faltava o da jovem estrela. Em belo contra-ataque, Raphinha recebeu passe de Lewa e achou Yamal com liberdade. Antes do goleiro pensar em sair, o atacante deu um biquinho para fazer o quarto.

No fim, o Borussia até marcou um gol, que foi anulado pela arbitragem. Os alemães precisarão de um grande milagre para seguir na competição.

PSG vira dentro de casa

Kvaratskhelia celebra o segundo gol do PSG. THIBAUD MORITZ / AFP

No Parque dos Princípes, em Paris, os donos da casa levaram a melhor. De virada, o PSG venceu o Aston Villa por 3 a 1 e levará boa vantagem para o jogo da volta, na próxima terça-feira (15), na Inglaterra.

Morgan Rogers marcou para os ingleses, enquanto Doué, Nuno Mendes e Kvaratskhelia fizeram para os franceses.

O duelo em Paris começou a ficar interessante a partir dos 30 minutos da primeira etapa. O Villa trabalhou bem a bola e, após bela jogada trabalhada, Rogers apareceu com liberdade na área para completar o cruzamento de Tielemans.

Na reta final do primeiro tempo, o atacante Doué, de 19 anos, recebeu perto da entrada da área e acertou um petardo no ângulo de Dibu Martínez. O goleiro argentino mal conseguiu reagir ao chute.

No início do segundo tempo, o PSG conseguiu a virada. Kvaratskhelia fez uma linda jogada individual, entortou a defesa e bateu com força, sem chance para Martínez.