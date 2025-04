Champions League: o que pode definir o duelo entre Barcelona x Borussia Dortmund

Lamine Yamal (E) e Karim Adeyemi (D) são jovens realidades do confronto. Montagem de fotos de UWE KRAFT e Pierre-Philippe MARCOU / AFP

O futuro do futebol está em boas mãos. Jovens realidades serão peças-chave do confronto das quartas de final da Champions League entre Barcelona e Borussia Dortmund. O duelo de ida e volta começa a ser disputado na quarta-feira (9), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Uma prévia ocorreu na fase de liga, quando as equipes se enfrentaram em Dortmund, e o Barça venceu por 3 a 2. Guirassy marcou duas vezes para os alemães, enquanto Raphinha e Ferrán Torres, duas vezes, foram os autores dos gols do clube catalão.

Agora, na fase decisiva, qualquer detalhe pode definir o vencedor. As fases das equipes são distintas, visto que o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol, enquanto o Borussia é apenas o 10º colocado no Alemão.

O diferencial do Barcelona

Com apenas 17 anos, e mesmo atuando ao lado de grandes nomes do futebol, Lamine Yamal é o fator decisivo do Barça. O jovem tem ainda muito potencial para crescer, porém, pelo o que já vem mostrando nos grandes jogos, ele pode decidir a qualquer momento.

A jogada individual de Yamal é forte, fazendo com que as defesas fiquem perdidas com apenas um drible. Aliado a isso, a boa fase do brasileiro Raphinha e do centroavante Lewandowski pode render liberdade para o craque espanhol.

São três gols e três assistências de Yamal em sua primeira Champions League da carreira. É um primeiro passo importante para alguém que tem a capacidade de se tornar um dos maiores dessa competição.

O diferencial do Borussia Dortmund

Autor de cinco gols do Borussia Dortmund na Champions League, o atacante Karim Adeyemi terá um papel importante contra o Barcelona. Com 23 anos de idade, o alemão já não pode ser tratado como uma promessa.

Ele já tem números e relevância para ser uma realidade. Por isso, em um confronto importante como este contra o Barça, Adeyemi precisa ser o fator decisivo da equipe alemã.