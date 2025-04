Ceisc União Corinthians vence segundo jogo e empata disputa do playoff

Vinicius Molz Schubert / Ceisc União Corinthians Divulgação

Em noite de mais um recorde de público e de grande atuação, o Ceisc União Corinthians não tomou conhecimento do Corinthians paulista e venceu o segundo jogo dos playoffs das oitavas do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025.

Com grandes atuações individuais e na frente de ponta a ponta da partida, o UniCo levou e melhor por 93x71 (25x22;27x19;21x10;20x20). As equipes agora voltam a se enfrentar no Arnão nesta quarta-feira (30), pelo terceiro jogo da série. A partida começa às 19h30. Cada time venceu um jogo até aqui.

Vithinho, Jon, Veríssimo, Duane e Barber começaram como os cinco titulares. Veríssimo foi o cestinha do time com 18 pontos. Destaque também para Barber que anotou 16 pontos e pegou oito rebotes. Pelo time paulista, o melhor foi Lucas Cauê, com um duplo duplo. O pivô fez 17 pontos e pegou 10 rebotes.

O jogo

A partida começou com uma bela cesta de três de Jon. Empurrado pela torcida, o Ceisc União Corinthians seguiu melhor e dominante nos primeiros cinco minutos. Bem na defesa e dando poucas chances para o adversário explorar sua principal virtude, a bola de três, o UniCo abriu 13x6 e obrigou o técnico adversário a parar o jogo. Nessa altura, destaque para Barber, que dominou o garrafão ofensivo no primeiro quarto. Depois da conversa, o Corinthians paulista melhorou no jogo e conseguiu encostar por conta do aproveitamento do perímetro. Mas o time santa-cruzense, que fez as primeiras trocas quando restavam 2’46, seguiu com bom trabalho coletivo, explorando as jogadas no garrafão, e terminou na frente: 25x22.

UniCo abriu nove pontos

Dikembe começou marcando os dois primeiros pontos do quarto. E o pivô, inspirado, dominou o garrafão ofensivo, com índice de aproveitamento que beirou à perfeição. O Corinthians respondia com o também pivô Lucas Cauê, em minutos iniciais equilibrados. Brigando por cada bola e roubando algumas delas, o Ceisc União Corinthians fez nova boa corrida, abrindo nove pontos e obrigando o adversário a parar o jogo quando o cronômetro marcava cerca de cinco minutos jogados. No tempo restante, o duelo foi marcado pelos chutes do perímetros, com ambas as equipes tendo bom aproveitamento. Na saída para o intervalo, melhor para o Ceisc União Corinthians, que soube defender mais: 52x41.

Equipe paulista não se encontrava no jogo

Veríssimo abriu o quarto marcando de três e mantendo o torcedor em pé no Arnão. Barber voltou para a quadra e seguiu dominante no garrafão. Junto a ele todo o time foi bem e assim o Ceisc União Corinthians seguiu melhor que o adversário. Tanto que com metade do tempo de jogo abriu 18 de frente. E mesmo tentando parar o jogo para ajustar a defesa, equipe paulista não se achava em quadra, resultado do bom trabalho coletivo do UniCo. Trabalho esse mantido até o fim do período, com direito a duas de Lanaras do perímetro. Ao fim: 73x51.