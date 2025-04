CBF registra receita recorde de R$ 1,5 bilhão e superávit de R$ 107 milhões em 2024

O contrato com a Nike, o maior da história, que pode render até R$ 1 bilhão por ano, considerando também os ganhos com royalties referentes à venda das camisas da seleção brasileira foi fundamental para alavancar a arrecadação da confederação.

A renovação do acordo com a Nike até 2038 resultou na entrada de R$ 1,3 bilhão nos cofres da CBF, que diz que esses recursos foram alocados "em fundos de investimento de alta liquidez e perfil conservador", com remuneração média de 12,11% no período.