CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico para o Palmeiras: 'Não muda a trajetória da bola'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR na análise do pênalti que garantiu a vitória do Palmeiras, por 2 a 1, sobre o Sport, no domingo, no Recife. O lance polêmico revoltou o time pernambucano e gerou críticas dos próprios palmeirenses nas redes sociais, incluindo o ídolo Marcos.